الملكة إليزابيث تعتزم الدعوة إلى السلام وحسن النوايا في خطاب عيد الميلاد

من المقرر أن تستخدم الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، خطابها السنوي بمناسبة عيد الميلاد للدعوة إلى «السلام على الأرض وحسن النوايا للجميع»، وفقا لوكالة «بريس أسوسييشن» البريطانية اليوم الاثنين.

وسيأتي الخطاب الملكي قبل أقل من 100 يوم على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث لايزال اتفاق الانفصال محل شك ومعارضة قوية في وستمنستر.

وسيؤكد الخطاب على الحاجة إلى التعامل بكياسة مع أولئك الذين لديهم وجهات نظر متعارضة.

وستقول الملكة البالغة من العمر 92 عاما: «حتى في ظل الاختلافات الأكثر عمقا، فإن معاملة الشخص الآخر باحترام على اعتبار إنه إنسان أيضا هي دائما خطوة أولى جيدة نحو تفاهم أكبر».

وتم تسجيل الخطاب في قصر باكنجهام في 12 ديسمبر، أي قبل أسبوع من خلاف رئيسة الوزراء تيريزا ماي في البرلمان مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.