ولي عهد أبوظبي يبحث مع عاهل البحرين مستجدات الأوضاع في المنطقة

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين في مجلس قصر البحر بـ"أبوظبي"، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث بحثا تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تبادلا -خلال اللقاء حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- الأحاديث الودية التي عبرت عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما.