ملكة بريطانيا تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا تسونامي

قدمت الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، العزاء إلى الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو في ضحايا موجة المد العالية (تسونامي) التي وقعت مؤخرا في اندونيسيا.

وكتبت الملكة إلى الرئيس الاندونيسي باسمها واسم زوجها الأمير فيليب:" نرسل خالص عزائنا إلى جميع من فقدوا أحبابهم وجميع من تأثرت منازلهم وأسس معيشتهم (بالكارثة)".

وأعربت الملكة عن احترامها الخاص لقوات الإنقاذ وللمتطوعين على دورهم وشجاعتهم.

كانت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا أعلنت ،في وقت سابق من اليوم الاثنين ،ارتفاع حصيلة ضحايا موجات تسونامي التي ضربت البلاد إلى 373 قتيلا.

وأضافت الوكالة أن عدد المصابين بلغ 1500، كما أن هناك 128 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.