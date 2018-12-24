المدعي العام الروسي: انخفاض معدل الجريمة في روسيا وارتفاع نسبة الجرائم الاقتصادية

أعلن مكتب المدعي العام الروسي اليوم الاثنين أن معدل الجريمة بشكل عام في روسيا انخفض بنحو 80 ألفا في الفترة ما بين يناير ونوفمبر عام 2018.

وقالت المتحدثة باسم المكتب تاتيانا زاخاروفا -وفق ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية: "لقد تم تسجيل أكثر من مليون و 841 ألف جريمة في غضون 11 شهرا. وهذا ما يقرب من 80 ألف جريمة أقل مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي".

وأضافت زاخاروفا ، أن معدل الجريمة انخفض في جميع المقاطعات الفيدرالية ولكن في شمال القوقاز ارتفع معدل الجريمة بنسبة 0.7٪.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل الجرائم الاقتصادية بنسبة 4.7 ٪ على أساس سنوي إلى أكثر من 107 ألف جريمة ، موضحة أن معدل عمليات الاحتيال انخفض بنسبة 3.7٪ إلى 197 ألفا.