جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكنت جمارك اللجنة الثانية بمنفذ أرقين، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

في المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المتوجه إلى الخرطوم، اشتبه ممدوح محمود، مأمور الجمرك، في الراكبة "ش. م. ا."، 19 عاما، سودانية الجنسية، والتي ظهرت عليها علامات القلق عند طلب إنزال أمتعتها الشخصية.

وبالعرض على حمدي محمد مكي مدير الجمرك، أمر بتشكيل لجنة لتفتيش الراكبة وامتعتها الشخصية، فتبين وجود 330 شريط أقماع البوتيل، وبكل شريط 4 أقماع مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعتها الشخصية.

وفى المحاولة الثانية، تم الاشتباه في الراكب "ب. ا"، 40 عاما، سوداني الجنسية، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 200 علبة ليبراكس، بكل منها 3 أشرطة، وبكل شريط 10 أقراص، بإجمالي 6000 قرص مخبأة داخل الملابس الشخصية.

وقرر علي طلبة مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي.