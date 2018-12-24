الدفاع الروسية: رصد 38 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 16 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 22 انتهاكا.

وأشار بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين إلى أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات حماه وإدلب واللاذقية وحلب.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا، نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.165 طن إلى قرية عزرا بريف درعا.

وأوضح بيان الدفاع الروسية أيضا أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية ،ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.