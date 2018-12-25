رئيس الوزراء العراقي: نتطلع لزيارة البابا فرنسيس لبلادنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين، عن تطلعه لزيارة بابا الفاتيكان للعراق قريبا.

جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي لرئيس وزراء الفاتيكان بيترو بارولين، الذي يزور العراق حاليا للمشاركة في احتفالات المسيحيون في العراق لمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وقال عبد الهادي في مستهل اللقاء قائلا "نتطلع في موعد قريب لزيارة قداسة بابا الفاتيكان للعراق لما تحمله من رسالة للإنسانية والتعايش بين الشعوب والأديان".

وأضاف أن المسيحيين مكون أصيل مع بقية أطياف الشعب العراقي ونحن سعداء بزيارة رئيس وزراء الفاتيكان بيترو بارولين والوفد المرافق له للعراق".

وتابع عبد المهدي "لقد هزمنا داعش عسكريا ونواصل محو فكره الإرهابي".

وذكر "إن داعش الذي اضطهد العراقيين من جميع الطوائف ومنهم المسيحيون ليس من صنيعة العراق، ونواصل جهود البناء والإعمار وإعادة جميع النازحين إلى ديارهم، ونعتقد أن توسع داعش يلحق الضرر بجميع الدول والشعوب، ويجب أن نعمل معا لتحقيق الاستقرار لشعوبنا".

من جهته، قال رئيس وزراء الفاتيكان إن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول طلب منه نقل أطيب أمنياته إلى الشعب العراقي الحبيب، حيث أعرب عن سعادته البالغة بوجوده في العراق للاحتفال بأعياد الميلاد.

وقال هذه "أول مرة يكون لي لقاء سياسي في عشية عيد الميلاد وأنا سعيد للغاية أن أكون معكم في هذه الليلة المباركة وأشكر لكم حسن الاستقبال ونحن ندعم جهودكم بمواجهة تحدي إعادة الإعمار وتحقيق وترسيخ السلام".

ودعا المسيحيين والمسلمين إلى "زرع بذور المحبة والسلام والتعايش وأن يكون التنوع مصدر قوة للجميع، ومتمنيا للعراق وشعبه الخير والازدهار".

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين العراق والفاتيكان وتطابق وجهات النظر حول ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.

وانطلقت مساء اليوم بشكل لافت مراسم قداس الميلاد المجيد في جميع الكنائس فيما حضر الرئيس العراقي برهم صالح وعقيلته جانبا من مراسم الاحتفال في كنيسة مار يوسف ببغداد.