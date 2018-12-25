استمرار تراجع الأسهم الأمريكية رغم تحركات البيت الأبيض

فشلت الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقف تدهور أسواق الأسهم الأمريكية التي شهدت الأسبوع الماضي أسوأ أسبوع لها منذ تفجر الأزمة المالية في خريف 2008، حيث تراجعت المؤشرات الأمريكية في تعاملات اليوم الاثنين.

ففي خطوة أصابت مراقبي أسواق المال بالصدمة، أجرى وزير الخزانة الأمريكي "ستيف مونشن"، أمس الأحد، سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء أكبر 6 مجموعات مصرفية في الولايات المتحدة للتأكيد على توافر السيولة النقدية لدى هذه المجموعات رغم عدم وجود مخاوف ملموسة بشأن السيولة النقدية في النظام المالي الأمريكي.

جاءت هذه المكالمات، في أعقاب أسبوع من التراجع في أسواق الأسهم الأمريكية، وفي ظل إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية الأمريكية نتيجة رفض الكونجرس تمرير موازنة العام المالي الجديد بسبب إصرار الرئيس الأمريكي على تخصيص تمويل لبناء الجدار العازل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتقارير الإعلامية عن مناقشة ترامب لفكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

يذكر أن أسواق المال الأمريكية عملت لمدة نصف اليوم، الاثنين، على أن تغلق أبوابها غدا بمناسبة عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي.