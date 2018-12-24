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وزير التنمية الألماني يطالب الاتحاد الأوروبي باستراتيجية خاصة لإفريقيا

برلين - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 11:09 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 11:09 ص

طالب وزير التنمية الألماني جيرد مولر، الاتحاد الأوروبي، بفعل المزيد من أجل تنمية الدول الإفريقية.

وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «لا توجد استراتيجية أوروبية لأفريقيا، ليس فقط في مكافحة الجوع وتوفير فرص العمل، بل أيضا في شراكة المناخ.. يتعين على المفوضية الأوروبية والاتحاد أن يعيا أن هذه قضية مستقبل محورية للغاية».

وذكر مولر أنه لا يوجد ملامح لهذا التوجه في هيكل المفوضية الأوروبية أو في الخطط المالية للاتحاد الأوروبي حتى عام 2027، مطالب بزيادة مخصصات الاتحاد لإفريقيا بأكملها من 4.5 مليار يورو إلى 5.5 مليار يورو سنويا، وقال: «بهذه القطرات لن نجعل أوروبا قارة خضراء».

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