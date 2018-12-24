الجيش السوري يحبط محاولات اعتداء مجموعات إرهابية على ريفي حماة وإدلب

أحبطت وحدات من الجيش السوري، اليوم الاثنين، محاولات اعتداء وتسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية وقرى وبلدات آمنة بريفي إدلب الجنوبي الشرقي وحماة الشمالي، وأوقعت في صفوفها خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن وحدات من الجيش نفذت هجمات مدفعية وصاروخية على محاور تسلل مجموعات إرهابية ونقاط تحصنها في محاور سكيك والتمانعة والخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين ودمرت لهم تحصينات ومرابض هاون، وذلك ردا على خرقها لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح.

وفي الريف الشمالي لحماة، أحبطت وحدات من الجيش السوري محاولات تسلل واعتداء مجموعات إرهابية تحركت من محوري لحايا وبزام والضهرة العالية باتجاه نقاط عسكرية وقرى آمنة في المنطقة، وأوقعت عددا منهم قتلى ومصابين في حين لاذ الباقون بالفرار باتجاه مناطق انتشارهم بريف إدلب الجنوبي.

وردت وحدات الجيش أمس بالأسلحة المناسبة على اعتداءات مجموعات إرهابية ومحاولات تسللها من محاور بلدات تل الصخر وأبو رعيدة الشرقية ومورك وبلدة لحايا باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في حين قضت بضربات مركزة على مواقع ومقرات لمجموعات إرهابية في قرى المشيك وتل

واسط والزيارة في سهل الغاب.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي تنظيمات إرهابية أغلب أفرادها من جنسيات أجنبية تسللوا عبر الحدود التركية ويتخذون من المدنيين في مناطق انتشارهم دروعا بشرية.