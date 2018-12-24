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إصابة أربعة أشخاص جراء اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحين شرق كابول

كابول - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 7:56 م | آخر تحديث : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 7:56 م

صرح المتحدث باسم رئيس شرطة العاصمة الأفغانية كابول، بصير مجاهد، اليوم الإثنين، بأن أربعة أشخاص أصيبوا بجراح، جراء اشتباكات اندلعت بين مسلحين وقوات الأمن، وذلك عقب حدوث انفجار خارج مبنى حكومي شرق العاصمة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله، إن انتحاريا قام بتفجير سيارته خارج مبنى "إدارة الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة" الحكومية، قبل أن يقتحم مسلحون المبنى، ويشتبكون مع رجال الشرطة.

وأشار إلى أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، حيث لازالت الاشتباكات جارية بين الشرطة والمسلحين، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على المنطقة لاستعادة السيطرة على الأوضاع.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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