«بي إم دبليو» تواجه تحقيقا جنائيا في كوريا الجنوبية على خلفية إخفاء عيوب فنية

تواجه شركة «بي إم دبليو إيه جي» الألمانية لصناعة السيارات تحقيقا جنائيا في كوريا الجنوبية، عقب أن خلص محققون إلى أن الشركة أخفت عيوبا بسياراتها يمكن أن تتسبب في اندلاع حريق، كما تأخرت في استدعاء السيارات التي تعاني من المشاكل، والتي أضرت بمبيعات الشركة الألمانية وسمعتها في سول.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن وزارة النقل الكورية الجنوبية القول، اليوم الاثنين، إنها تعتزم التوجه بطلب للادعاء للتحقيق مع شركة «بي إم دبليو».

وكانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية قد قررت فرض غرامة مالية على «بي.إم.دبليو»: «قيمتها 11.2 مليار وون كوري جنوبي (9.93 مليون دولار)، بتهمة التستر على وجود العيوب».

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن نحو 40 محركا لسيارات «بي.إم.دبليو» قد تعرضت لاشتعال النار فيها خلال العام الحالي، مما دفع الشركة الألمانية إلى استدعاء حوالي 100 ألف سيارة في أغسطس الماضي.

وقالت وزارة النقل الكورية الجنوبية في بيان إن لجنة تحقيق مكونة من خبراء مدنيين ومسؤولين حكوميين خلصت إلى أن الحريق نجم عن صمامات إعادة تدوير غازات العادم المعروفة باسم «إي.جي.آر» في السيارات التي تنتجها الشركة الألمانية.

وقد أصدر فرع شركة «بي إم دبليو» في كوريا الجنوبية بيانا تقدم فيه اعتذارها، موضحة أنها سوف تتعاون مع الجهات التي تحقق في المسألة.