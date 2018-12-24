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الأمن اللبناني يشرف على عودة 1000 نازح سوري إلى بلادهم

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 6:13 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 6:13 ص

تشرف المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الاثنين، على تأمين "العودة الطوعية" لحوالي ألف نازح سوري ممن يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية.


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