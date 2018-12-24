نجاح أول مهمة فضائية لشركة سبيس إكس في مجال الأمن القومي الأمريكي

أكملت شركة (سبيس إكس) أمس الأحد، بنجاح أول مهمة فضائية لها في مجال الأمن القومي الأمريكي، حيث أطلقت قمرا صناعيا عسكريا أمريكيا لتحديد المواقع من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وانطلق الصاروخ من طراز (فالكون 9) من قاعدة الإطلاق في ولاية فلوريدا بعد أيام من الموعد المقرر سلفا لإطلاقه.

وتسبب سوء الأحوال الجوية والمشكلات الفنية في إلغاء أربع محاولات سابقة لإطلاق الصاروخ.

وحمل الصاروخ قمرا صناعيا لتحديد المواقع لصالح القوات الجوية الأمريكية، والذي وفقاً لـ(سبيس إكس)، يتمتع بـ "دقة أفضل بثلاث مرات، وقدرة محسّنة ضد التشويش تصل إلى ثمانية أضعاف".

يذكر أن (سبيس إكس) حصلت في عام 2016 على عقد إطلاق القمر الصناعي، والذي كان بمثابة أول مهمة تقوم بها شركة النقل الفضائي الخاصة في مجال الأمن القومي لصالح الولايات المتحدة.