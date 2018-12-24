غرفة التجارة والصناعة الألمانية تتوقع تراجعا في الوظائف الجديدة عام 2019

تتوقع غرفة التجارة والصناعة الألمانية، تراجعا في نمو الوظائف الجديدة في ألمانيا عام 2019.

قال رئيس الغرفة إريك شفايتسر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يتوقع أن يبلغ عدد الوظائف الجديدة في ألمانيا العام الجديد 500 ألف وظيفة، موضحا أن هذا النمو ليس كبيرا للغاية مثلما كان الحال في الأعوام الماضية، مضيفا: "نتوقع تباطؤا في النمو، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل في قطاع الصادرات".

وذكر شفايتسر أن أجواء الاقتصاد العالمي تتسم بالسكون حاليا، قائلا: "مخاوف الشركات صارت أكبر. لا نرى خطرا جادا لحدوث ركود، لكن مناخ الأعمال يزداد صعوبة. أعتقد أنه نادرا ما كان لدينا هذا الحد من عدم اليقين الاقتصادي مثلما هو الحال الآن: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنزاعات في الشرق الأوسط، وتهديدات الولايات المتحدة بفرض قيود جمركية على واردات السيارات"، مضيفا أن النزاع التجاري الأبرز حاليا يدور بين الولايات المتحدة والصين.