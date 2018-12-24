الملك سلمان يؤكد حرص السعودية على التعاون والتكاتف مع مصر وقيادتها

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل السعودية، حرص المملكة على التعاون والتكاتف مع مصر وقيادتها، والتنسيق مع الأزهر الذي يحمل راية الفكر الوسطي ويواجه التشدد.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي يزور السعودية حاليا.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء، عن ترحيبه بزيارة شيخ الأزهر، مؤكدا أنها تمثل أهمية كبرى للمملكة، مبديا تقديره لجهود الأزهر في نشر الفكر الوسطي والانفتاح على الآخر.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين، سعادته بزيارته السابقة لفضيلة الإمام الأكبر والجامع الأزهر، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارة أخرى لمصر والأزهر الشريف.

من جانبه، أكد شيخ الأزهر أن مصر والسعودية تربطهما علاقات وطيدة على المستوى الرسمي والشعبي، ويمثلان معًا ركيزة الأمن القومي العربي، ونموذجا للعمل العربي المشترك، مضيفًا أن مواقف المملكة ودورها في دعم القضايا العربية والإسلامية، أفشل مخططات تقسيم وتفتيت المنطقة العربية.

وأشاد بالدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين في نصرة قضايا الأمة، وخدمة الإسلام والمسلمين، وخاصة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا حرص الأزهر على ترسيخ أوجه التعاون مع السعودية في المجالات العلمية والدعوية، بما يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار المتطرفة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية، وبما يدعم رسالة الأزهر في نشر السلام، وتعزيز سبل الحوار مع مختلف الأديان والثقافات.