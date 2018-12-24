ترامب: الديمقراطيون عارضوا الجدار الحدودي فقط منذ جعلته ركيزة في حملتي الانتخابية

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي برفض دعم بناء الجدار الذي يريد إقامته على الحدود مع المكسيك فقط لجعله الفكرة ركنا أساسيا في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "تقريبا كل ديمقراطي نتعامل معه اليوم دعم بقوة (بناء) جدار أو سياج حدودي .. فقط عندما جعلته جزءا مهما من حملتي، لأن الناس والمخدرات يتدفقون إلى بلدنا دون مراقبة، تحولوا ضده"، مضيفا أن بلاده تحتاج بشدة إلى ذلك الجدار.

ويعارض الديمقراطيون تمويل بناء الجدار الحدودي - الذي تعهد ترامب سابقا بتحمُّل المكسيك تكلفة تشييده - من الموازنة الأمريكية، الأمر الذي حال دون الوصول لاتفاق داخل مجلس الشيوخ على مشروع قرار للإنفاق الحكومي قصير الأجل، وهو ما أدى إلى تعطيل جزئي في أعمال الحكومة منذ السبت الماضي، ومن المحتمل أن يستمر ذلك الإغلاق الحكومي حتى بداية الشهر المقبل، حال عدم الوصول لتسوية في هذا الصدد.