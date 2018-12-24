تعيين 4 وزراء جدد في الكويت

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أجرى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا عين بموجبه فهد الشعلة وزيرا للأوقاف والبلدية وسعد الخراز وزيرا للشؤون وخالد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء ومريم العقيل وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فأنه تم تعديل تعيين كل من خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الخدمات، وجنان محسن رمضان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاسكان، وفهد العفاسي وزيرا للعدل وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

كانت مصادر مطلعة قد أكدت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووزير النفط بخيت الرشيدي ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي ووزير الاشغال حسام الرومي.