سول: إنقاذ 195 شخصًا من عبارة ارتطمت بصخور قبالة جزيرة جيجو

ارتطمت سفينة ركاب كورية جنوبية، اليوم الاثنين، بصخور تحت الماء قبالة جزيرة "جيجو" جنوبي البلاد، وتم إنقاذ الطاقم وجميع الركاب الذين كانوا على متنها.

وذكرت قوات خفر السواحل الكورية الجنوبية -في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن الباخرة، التي تزن 199 طنًا كانت تنقل 195 راكبًا، ويتكون طاقمها من أربعة أفراد، بعثت رسالة استغاثة في تمام الساعة 2:43 مساء (بالتوقيت المحلي) بعد أن علقت في المياه الواقعة جنوب غرب جزيرة "غابا" وكان محركها قد توقف عن العمل.

وكانت السفينة التي تحمل اسم "بلوريه 1" في طريقها إلى جزيرة جيجو قادمة من جزيرة "مارادو" التي تقع في الجنوب الأقصى لكوريا الجنوبية، بعد انطلاقها منها في تمام الساعة 2:25 مساء.

وأوضحت قوات خفر السواحل أن الحادثة لم تسفر عن وقوع أية خسائر، وقد توقفت الباخرة نتيجة لارتطامها بصخور في القاع بعد جنوحها إلى منطقة صخرية.

كما أضافت أنه تم إنقاذ ركاب الباخرة بعد أن تم نقلهم على متن باخرة أخرى تابعة لقوات خفر السواحل وقد استغرق الأمر نصف ساعة، حسب إفادة قوات خفر السواحل.

وأفاد مسؤولو خفر السواحل أنهم سيستجوبون كابتن وطاقم السفينة لمعرفة السبب الذي أدى إلى وقوع الحادث.