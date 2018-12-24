تراجع التضخم في سنغافورة إلى أقل مستوياته منذ 7 أشهر

أظهرت بيانات مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي)، الصادرة اليوم الاثنين، تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوى له منذ سبعة أشهر، بسبب تراجع الإنفاق على النقل البحري الخاص.

بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في سنغافورة خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية الشهر الحالي 3ر0% مقابل 7ر0% في الأشهر الثلاثة السابقة وهو أقل مستوى له منذ أبريل الماضي عندما كان معدل التضخم 1ر0% فقط.

وتراجعت أسعار النقل البري بنسبة 6ر3% سنويا خلال نوفمبر الماضي بعد تراجع بنسبة 6ر0% خلال أكتوبر الماضي، على خلفية تراجع أسعار السيارات وضعف وتيرة ارتفاع أسعار البنزين، كما تراجعت أسعار السكن والإقامة بنسبة 1ر2% سنويا خلال نوفمبر الماضي، بعد تراجع بنسبة 5ر2% خلال الشهر السابق.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار النقل البري الخاص، والسكن والإقامة، خلال الشهر الماضي 7ر1% مقابل 9ر1% خلال أكتوبر الماضي نتيجة انخفاض تضخم أسعار الخدمات ومبيعات التجزئة والكهرباء والغاز.

وبلغ معدل التضخم الشهري في سنغافورة خلال نوفمبر الماضي 2% مقابل سالب 3ر0% خلال أكتوبر الماضي، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الشهري سالب 1ر0% خلال الشهر الماضي مقابل 2ر0% خلال الشهر السابق.