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تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا

أنقرة - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 11:02 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 11:02 ص

أفادت وكالة «الأناضول» التركية بأن دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية وصلت، اليوم الاثنين، إلى ولاية كليس جنوبي البلاد؛ لنشرها ضمن الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وذكرت الوكالة أن التعزيزات تضم قوافل عسكرية، تشمل مدافع ودبابات وشاحنات محملة بالذخائر والأسلحة، وقادمة من عدة ولايات.

وتوجهت التعزيزات العسكرية نحو الشريط الحدودي ليتم توزيعها على الوحدات التركية المتمركزة هناك.

وتواصل السلطات التركية إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا، رغم إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستؤجل عملية عسكرية سبق أن أعلن عن قرب شنها شرق الفرات في سورية.

وجاء تراجع أردوغان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بدء سحب قوات بلاده من سوريا «بعد الانتصارات التاريخية» التي حققتها القوات ضد داعش.

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