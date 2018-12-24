موسكو: نأمل ألا يؤدي اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية إلى مزيد من التدهور في العلاقات

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أمل بلاده ألا يؤدي اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجديدة إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين.

وقال لافروف، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "بالطبع يمكن توقع أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2020 ، فإن محاولات اللعب بالورقة الروسية ستنفذ من قبل السياسيين في واشنطن على نحو أكثر نشاطًا واستمرارًا".

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن حل مشكلة تواجد الولايات المتحدة غير الشرعي والمسلح في سوريا قد يكون صعبًا.

وقال لافروف، إن "واشنطن تضع باستمرار شروطا جديدة تنتهك سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية"، مضيفا "لنرى ما ستكون عليه نتيجة الانسحاب من سوريا الذي أعلن عنه ترامب".

كما أكد وزير الخارجية الروسي أن التواجد التركي في إدلب متوافق عليه مع الحكومة السورية، التي رحبت باتفاق سوتشي.

وقال "إن التوصل لاتفاق روسي تركي حول إدلب والمُثبت في المذكرة، التي وُقع عليها في سوتشي في 17 سبتمبر الماضي، ظهر بفضل القرارات السابقة التي اتخذت في إطار عملية أستانا حول تأسيس مناطق خفض التصعيد في هذا الجزء من سوريا".

وأضاف:"أن نشر نقاط مراقبة تركية في محيط إدلب الداخلي وأخرى روسية وإيرانية في محيطها الخارجي جاء بالتوافق مع حكومة دمشق، التي رحبت بمذكرة سوتشي" .. مشيرا إلى أن إيران دعمت هذا الاتفاق أيضا.