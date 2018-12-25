الأفيال تشارك في البحث عن رضيع مفقود في تايلاند

شاركت أربعة أفيال في جهود بحث هائلة في وسط تايلاند عن طفل ميانماري عمره عامين، اختفى قبل أكثر من أسبوع في مزرعة كثة لقصب السكر، حسبما ذكرت التقارير المحلية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التايلاندية "بي بي إس" في تقرير أن الأفيال انضمت إلى نحومن 300 من رجال الشرطة والجيش وعمال الإنقاذ، إلى جانب مروحيات، وطائرات دون طيار وكلاب شرطة، خلال تفتيش المزرعة الكائنة في إقليم سوفان بوري (نحو مئة كيلومتر شمال غرب بنكوك).

وأضاف التقرير أن سولوي بيو، الذي يعمل والداه المهاجران في تايلاند في قطع قصب السكر، كان يلعب مع شقيقته (3 سنوات) قبل فقده في 17 ديسمبر.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" أن الطفلة قالت للشرطة إن رجلا أمسك بيد شقيقها وأخذه معه.

وقال الحاكم الإقليمي نيميت وانتشاي ثاناونج اليوم الاثنين، إن الشرطة تتناول القضية الآن على أنها عملية خطف محتملة.

وأضافت الصحيفة أن البحث المبدئي للمزرعة البالغة مساحتها 79 فدان وللمنطقة المحيطة التي تبلغ مساحتها 400 فدان والبحيرات المحلية الخمسة لم يسفر عن أي شيء.