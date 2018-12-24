وزير الخزانة الأمريكي يجري اتصالات هاتفية برؤساء أكبر 6 بنوك في الولايات المتحدة

أجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس الأحد، اتصالات هاتفية فردية برؤساء أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين تسود سوق المال، وإغلاق المؤسسات الحكومية الجزئي، علاوة على تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب ناقش إقالة رئيس الاحتياطي الاتحادي.

واتصل منوشين بالرؤساء التنفيذيين لكل من "بنك أوف أمريكا"، و"سيتي بنك"، و"جولدمان ساكس"، و"جي بي مورجان تشيس"، و"مورجان ستانلي" و"ويلز فارجو"، الذين وفقا لبيان "أكدوا أن لديهم سيولة كافية متاحة للإقراض ... ولجميع عمليات السوق الأخرى".

وقال منوشين في البيان "ما زلنا نرى نموا اقتصاديا قويا في الاقتصاد الأمريكي في ظل نشاط قوي من المستهلكين وقطاع الأعمال"، ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى حول ما تمت مناقشته أثناء المكالمات الهاتفية.

وجاءت هذه المكالمات الهاتفية بعد أن شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية عام 2008.

وأدى عدم اليقين بشأن إغلاق المؤسسات الحكومية الجزئي بعد رفض المشرعين الموافقة على تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى زيادة المخاوف.

وكانت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية قد تخلت في الآونة الأخيرة عن جميع مكاسبها طوال العام.