وزير الخارجية التركي: التحقيق في مقتل خاشقجي يسير بشكل أكثر عمقا

قال وزير خارجية تركيا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن التحقيق بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده فى اسطنبول "يسير على قدم وساق وبشكل أكثر عمقا".

ووصل وزير الخارجية التركي إلى تونس أمس الاحد في زيارة تستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم الاثنين : " تستمر التحقيقات في تركيا على قدم وساق وبشكل معمق أكثر، كما نواصل جهودنا لنقل الموضوع الى بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وتابع :"عندما نقوم بهذه الإجراءات فإننا ننتظر من الجانب السعودي بأن يتم تبليغنا بنتائج التحقيقات التي تستمر في السعودية، وأن يتقاسموا معنا ومع كل العالم نتائج هذه التحقيقات".

وقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر الماضي إثر دخوله القنصلية للقيام بإجراءات إدارية.

وظلت السعودية تنفي صلتها بقتله وأدعت مغادرته للقنصلية لكن مع توالي الاثباتات والضغوط أقرت لأول مرة بعد أكثر من أسبوعين من قتله على حدوث الجريمة داخل القنصلية لكنها نفت علم ولي العهد محمد بن سلمان بها.

وقال أوغلو :"من قاموا بقتل جمال خاشقجي وتقطيع جثته يعيشون داخل حدود المملكة السعودية، ومن قدموا لهم التوجيهات والأوامر هم أيضا في السعودية، لم يبلغونا بعد أين تم دفن الجثة".

وتابع في تصريحه "تحدثوا عن متعاون محلي في تركيا لكنهم لم يعطونا اسمه. الذين يمكنهم الرد على هذا السؤال هم داخل السعودية".