فرنسا تشهد تعزيزات أمنية مكثفة قرب حلول عيد الميلاد

تواصل قوات الشرطة الفرنسية حالة التأهب بمختلف أنحاء البلاد، لاسيما في العاصمة (باريس)، وذلك عشية الاحتفال بعيد الميلاد، بهدف حماية المواقع السياحية الرئيسية ،وأماكن العبادة ، بينما لا يزال التهديد الإرهابي يلوح في الأفق.

وذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم الاثنين، أن خطر الإرهاب لا يزال قائما في البلاد ، وذلك مع موعد اقتراب عيد الميلاد ، مدللا على ذلك بهجوم "ستراسبورج " الذي نفذ قبل أسبوعين، مما دفع السلطات الفرنسية لتعزيز التواجد الأمني والشرطي في العاصمة.

وأفاد الراديو بأنه من بين أولويات السلطات الفرنسية تأمين الكنائس حيث سيتم إقامة حاجز أمني حول كاتدرائية "نوتردام" في وقت لاحق ، وتفتيش الحقائب ، وحظر المشروبات الكحولية ، والألعاب النارية ، ومراقبة أماكن العبادة الأخرى "أمنيا".

وكانت السلطات الفرنسية قد أطلقت العملية الأمنية "الحارس" بعد وقوع هجمات يناير عام 2015 ، التي استهدفت تأمين دور العبادة والمواقع الحساسة بالبلاد.