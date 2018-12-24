رئيس الوزراء العراقي: وزير الخارجية الأمريكي أبلغنا بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ العراق بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مؤكدًا التزام واشنطن بدعم العراق.

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، إن وزير الخارجية الأمريكي أبلغنا بالانسحاب من سوريا، لافتًا إلى أن العراق يتمتع بعلاقات جيدة مع دول الجوار ومع غالبية القوى في سوريا.

وأضاف عبد المهدي أن العراق اتخذ تحوطات لمواجهة أي تداعيات نتيجة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مشيرًا إلى أن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا له تأثير مباشر على العراق.

وتابع: "العراق بلد مستقل ولم نتلق أي طلب بشان التحرك بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا، ونعمل على دعم مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بواجباتها في ممارسة نشاطاتها، ونعاني من مشكلة اقتصادية وعلينا حل الأمور جذريًا وعدم الاعتماد على الحلول الترقيعية".