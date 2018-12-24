تعيين ممثل وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية في واشنطن نائبا لرئيس الوكالة

تقرر تعيين الممثل الحالي لوكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية في واشنطن، ميشائيل باومان، نائبا جديدا لرئيس الوكالة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة في برلين أن ديوان المستشارية اتخذ هذا القرار مؤخرا.

وسيخلف باومان في العام الجديد نائب رئيس الوكالة جيدو مولر، الذي شغل منصبا في إدارة المشروعات بالبنك الاتحادي الألماني (بوندسبنك) في نهاية نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يختص باومان بمجال المهام المركزية وتحديث الوكالة.

وقبل أن يشغل منصب الممثل الرسمي لوكالة الاستخبارات الألمانية في واشنطن عام 2013، تولى باومان إدارة القسم المختص بمنطقة الأزمات الإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما عمل في إسرائيل. ويتمتع باومان بمكانة مرتفعة داخل الوكالة بسبب نشاطه في مواقف دولية محورية. ومن المقرر أن يتولى باومان مستقبلا بصفته مفوض شؤون الحماية السرية مهام أمن الوكالة وشؤون الميزانية والعمالة.