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«بوتفليقة» يتلقى رسالة من الرئيس التونسي بشأن القمة العربية المقبلة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 6:18 م | آخر تحديث : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 6:18 م

تلقى الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، رسالة من نظيره التونسي الباجي قايد السبسي بشأن القمة العربية المقبلة التي ستعقد في تونس العاصمة في 21 مارس المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) اليوم بالجزائر العاصمة مع الحبيب الصيد المبعوث الخاص للرئيس التونسي الذي قام بتسليم الرسالة.

وقال الحبيب الصيد - في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء - "إن التشاور الثنائي بين البلدين هو أمر أساسي ومهم".. مضيفا : "إن تونس تأخذ بآراء واقتراحات الشقيقة الجزائر فيما يتعلق بإعداد وتنظيم القمة العربية المقبلة".

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