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اليوم.. البرلمان العراقي يعقد جلسة لاستكمال التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة

بغداد - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 11:05 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 11:05 ص

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، جلسة اعتيادية تتضمن على جدول أعمالها التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة، ومناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل.

وقال النائب البرلماني حسين سعيد الصريفي، في تصريح لصحيفة «الصباح» الرسمية نشرته اليوم الاثنين، إن جلسة اليوم ستشهد التصويت على تمرير مرشحي وزارتين، بعد أن طال انتظار استكمال التشكيلة الوزارية.

وأضاف أن مجلس النواب كان يأمل في استكمال التشكيلة قبل عطلة أعياد رأس السنة، إلا أن الواقع يفرض بقاء وزارتين أو ثلاثة لاستمرار الخلافات عليها.

وبحسب مصادر برلمانية فإن النواب سيصوتون اليوم على حقيبتي التربية والهجرة والمهجرين، فيما سيتم تأجيل التصويت على حقائب الدفاع والداخلية والعدل إلى ما بعد عطلة أعياد الميلاد والعام الجديد بسبب عدم التوصل إلى توافق بين الحكومة والبرلمان بشأن أسماء المرشحين لشغل هذه الحقائب.

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