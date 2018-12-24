محكمة في ميانمار تستمع لمرافعات بشأن صحفيين اثنين محبوسين من رويترز

استمتعت محكمة في ميانمار، اليوم الاثنين، إلى مرافعات بشأن الاستئناف المقدم للنظر في الحكم الصادر بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة ضد صحفيين اثنين يعملان لصالح وكالة رويترز لاتهامهما بخرق قانون الأسرار الرسمية في الدولة.

وعرض محامو الصحفيين المحتجزين وممثلو الحكومة دفوعاتهم أمام القاضي أونج نينج لمدة ساعة، قبل أن يتم تأجيل الجلسة.

ولم تحدد المحكمة موعد الجلسة المقبلة للفصل في الطعن.

في الوقت الذي دافع فيه ممثلو النيابة بالقول إن الصحفيين المحتجزين قد جمعا وثائق سرية واحتفظا بها "بنية الإضرار بالأمن القومي والمصلحة الوطنية"، نجد على الجانب الآخر فريق الدفاع يقدم دفوعه التي تشير إلى أنه لا يوجد دليل على أن الصحفيين الاثنين قد ارتكبا جريمة.

وفي بيان، قال ستيفن جيه أدلر، رئيس تحرير رويترز، إنهم "يتطلعون إلى تقديم إثبات أمام المحكمة العليا في ميانمار، من أجل إلغاء إدانة وا لون وكياو سو، أو بسبب الأخطاء الفاضحة التي ارتكبتها المحكمة الابتدائية.

وأدانت محكمة يانجون الابتدائية المراسلين وا لون /32 عاما/ وكياو سو أو /28 عاما/ في ديسمبر الماضي، بعد محاكمة مهمة اعتبرت بأنها تمثل اختبارا حاسما لمدى التقدم الذي أحرزته ميانمار في مجال الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة.