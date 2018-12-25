تراجع حصيلة غرامات المخالفات المالية في بريطانيا بنسبة 75% العام الحالي

أظهرت البيانات المنشورة، اليوم الاثنين، انخفاض إجمالي قيمة الغرامات التي فرضتها هيئة الرقابة المالية البريطانية على البنوك والشركات خلال العام الحالي بنحو 75% عن العام الماضي، الذي كان قد شهد فرض غرامات كبيرة على عدد من البنوك والشركات مثل "دويتشه بنك" الألماني "و"مريل لينش إنترناشيونال" الأمريكي وشركة "ريو تينتو" البريطانية الأسترالية للتعدين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى، أن الهيئة فرضت غرامات قدرها 5ر60 مليون جنيه إسترليني (6ر76 مليون دولار) خلال العام الحالي، أكثر من نصفها كانت غرامة واحدة قيمتها 8ر32 مليون جنيه إسترلني على فرع بنك "بانكو سانتاندر" الإسباني في بريطانيا.

كان إجمالي الغرامات في العام المالي حوالي 230 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعني انخفاض الغرامات خلال العام الحالي بنسبة 74% عن العام الماضي.

ونقلت بلومبرج عن "جوناثان كاري"، المحامي المتخصص في النزاعات التجارية في شركة "آر.بي.سي" بلندن، القول إن العام الماضي شهد فرض "عدد من الغرامات الكبيرة"، في حين أن أكبر غرامة تم فرضها خلال العام الحالي، بعيدا عن غرامة بنك "سانتاندر"، قيمتها 4ر16 مليون جنيه إسترليني على الذراع المصرفية التابعة لسلسلة متاجر "تيسكو" بسبب أخطائها التي سمحت لقراصنة المعلومات بسرقة أموال العملاء.

كما تم تغريم شركة "ليبرتي ماتشوال إنشورانس يوروب" للتأمين 2ر5 مليون جنيه إسترليني بسبب عدم قيامها بمراقبة وثائق التأمين عبر الهواتف المحمولة وعدم التعامل مع شكاوى العملاء بصورة مناسبة.

وفرضت هيئة الرقابة المالية البريطانية غرامة قدرها 321 ألف جنيه إسترليني على "جيس ستالي" الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز" البريطاني في أبريل الماضي، وهو مبلغ كبير مقارنة ببعض الغرامات التي سبق فرضها، في حين تم السماح له بالبقاء في منصبه.