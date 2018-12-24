الداخلية الأفغانية: مسلحون يقتحمون مبنى حكوميًا في كابول ويحتجزون رهائن

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إجلاء 200 موظف من مبنى حكومي بالعاصمة كابول اقتحمه مسلحون، وذلك عقب حدوث انفجار بالقرب من وزارة الأشغال العامة.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الاثنين، أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من وزارة الأشغال العامة والهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء بكابول، مضيفة أن المهاجمين بدأوا بإطلاق أعيرة نارية واقتحموا مبنى الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إنه عقب ثلاث ساعات من الهجوم، لقي مهاجمان اثنان مصرعهما على يد قوات الأمن التي وصلت إلى موقع الهجوم بعد وقت قصير من وقوع الانفجار الأول.

وأضاف رحيمي أنه تم إجلاء 200 موظف يعملون بالهيئة الوطنية من موقع الهجوم، إلا أن عددًا كبيرًا من موظفي الهيئة محتجزون كرهائن من قبل عدد غير معلوم من المهاجمين.

وأفاد شهود عيان برؤية طائرات مروحية في المنطقة لتقديم الدعم للقوات الأمنية الموجودة على الأرض التي تحاول إنقاذ الرهائن.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.