صحفي «دير شبيجل» المفصول بسبب الأخبار الملفقة يواجه اتهامات بالاحتيال

كشفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أمس الأحد، عن أن صحفيا فصلته المجلة بسبب تلفيقه لأخبار كاذبة على مدار عدة أعوام، ربما يواجه اتهامات بالاحتيال.

وذكرت المجلة، ومقرها هامبورج، أنها تقدم شكوى جنائية ضد كلاس ريلوتيوس بزعم أنه طلب تبرعات لأيتام سوريين، من أجل إثراء نفسه.

وأوضحت المجلة في خبر نشر على موقعها الإلكتروني إن تحقيقا يجري بشأن عدد الأشخاص الذين استجابوا لطلب التبرعات وما حدث بشأن تلك المبالغ.

وأفادت المجلة بأنها ستقدم "جميع المعلومات التي تم جمعها إلى مكتب المدعي العام في شكل شكوى جنائية".

وكان الاحتيال المزعوم جزءا من قصة خبرية كتبها الصحفي (33 عاما) عن الطفلين السوريين، أحمد وألين، وقال فيها إنهما فرا إلى تركيا وأجبرا على العمل فى جمع القمامة و في مجال حياكة الملابس .

وتقول المجلة إن أجزاء من تلك القصة الخبرية تم تلفيقها.

وأعاد الصحفي معظم الجوائز العديدة التي تلقاها عن عمله أو تم تجريده منها.