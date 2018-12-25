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قاضية أمريكية تعوض عائلة بـ501 مليون دولار من كوريا الشمالية

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 11:09 م | آخر تحديث : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 11:09 م

أمرت قاضية اتحادية أمريكية، بمنح عائلة الطالب الأمريكي، أوتو وارمبير، تعويضا بقيمة 501 مليون دولار في قضية مرفوعة ضد حكومة كوريا الشمالية.

وقالت العائلة إن وارمبير توفي عقب اعتقاله وتعذيبه في كوريا الشمالية. وكان الطالب الجامعي قد احتجز لمدة عام ونصف العام بعد اتهامه بسرقة ملصق دعاية من فندق.

وتوفي وارمبير جراء إصابته بتلف في الدماغ بعد عودته إلى الولايات المتحدة العام الماضي وهو في غيبوبة.

وقالت القاضية بيرل هويل من المحكمة الاتحادية بمنطقة كولومبيا "كوريا الشمالية مسؤولة قانونيا عن تعذيب اوتو وارمبير واحتجازه رهينة وقتله خارج إطار القانون والإصابات التي لحقت بوالده ووالدته فريد وسيندي وارمبير".

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