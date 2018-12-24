الجامعة العربية : لا نلعب دورا بالمصالحة الفلسطينية احتراما للدور المصري

أكد مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكي اليوم الاثنين أن الجامعة العربية لا تلعب دورا بشأن المصالحة الفلسطينية .

وقال زكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجامعة العربية لاستعراض أهم نشاطات ومجالات عمل الأمانة العامة للجامعة العربية خلال عام 2018، إن "الجامعة العربية لا تلعب دورا في هذا الشأن احتراما للدور الذي تضطلع به مصر".

وأضاف أن الجامعة العربية تؤيد الجهود المصرية في هذا الشأن، مؤكدا أن مصر تقوم بدور مرض وهو مناسب للطرفين.

وأشار زكي إلى أن الجامعة العربية توضع في الصورة من خلال الأطراف الفلسطينية حول رؤاهم في المصالحة والعثرات وكيف يمكن تجاوزها.