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بوتين يشيد بدور الرئيس الأذربيجاني في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

موسكو - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 1:32 م | آخر تحديث : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 1:32 م

ذكر قصر الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أشاد بالعلاقات «الروسية-الأزربيجانية» التي تقوم على أساس توازن المصالح بين الجانبين، مُضيفًا أن علييف يستحق السلطة المخولة له عن جدارة، أما بالنسبة لسياسته الخارجية فهو سياسي محنك لديه رؤية بعيدة، إلى جانب كونه زعيمًا حقيقيًا لبلاده.

جاء ذلك في برقية بعثها بوتين إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يهنئه فيها بمناسبة عيد ميلاده الـ57.

وأعرب بوتين، في نص البرقية، التي أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية عن تقديره الشديد لجهود علييف في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا وأذربيجان، كما أعرب عن أمله في استمرار الحوار الثنائي البناء والعمل المشترك بين البلدين.

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