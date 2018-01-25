رئيس هيئة الطرق: الانتهاء من مشروع الدائري الإقليمي مارس المقبل

أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن مشروع الدائري الإقليمي من أهم مشروعات الطرق القومية، فهذا المشروع سيقوم بربط جميع الموانىء ببعضها، مؤكدًا أنه خلال شهر مارس المقبل سيكون تم الانتهاء منه، وأصبح جاهزًا لربط إسكندرية الزراعي بإسكندرية الصحراوي.



وأضاف «ترك»، عبر برنامج «حلقة الوصل»، المذاع على فضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، أنه بمجرد الانتهاء من مشروع الدائري الإقليمي، سيتم البدء في الدائري الأوسطي، والذي يقوم بربط المجتمعات االعمرانية ببعضها «مدينة 6 أكتوبر، والتجمع، والشروق، والعبور»، كما أنه يستطيع الوصول لطريق بلبيس.



وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في المرحلة الأخيرة من مشروع الدائري الإقليمي، متابعًا: «اللياقة الفنية والتنفيذية لشركاتنا بدأت تعتمد على لياقة التوقيت والإنجاز في وقت قليل، وبجودة كبيرة»، حسبما قال.



ولفت إلى أن مشروع الدائري الإقليمي يقوم بربط 20 محافظة بعضها البعض، مؤكدًا أن كل الطرق الجديدة تخدم الفكر الشامل لتنمية مصر لعام 2030.