غالي يطلب العودة للأهلي

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طلب حسام غالي، قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم، من إدارة الأهلي العودة إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اقتربت مسيرة غالي مع النصر من خط النهاية، قبل أربعة أشهر من انتهاء التعاقد بين الطرفين، بعد المستوى المتذبذب الذي قدمه اللاعب مع الفريق في الفترة الماضية.

لم يتمكن غالي صاحب الـ35 عاما، من الظهور بمستواه المعهود مع فريق النصر، ولم يرض طموحات الجهاز الفني والجماهير ومجلس الإدارة، الذي يتجه لتسوية مالية مع اللاعب المخضرم وإنهاء التعاقد بشكل ودي.

أبلغ غالي إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب برغبته في العودة للفريق لمدة 6 أشهر، قبل اعتزال اللعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي.

وترحب لجنة الكرة بالأهلي بفكرة عودة غالي إلى الفريق، إلا أن المشكلة الوحيدة تتمثل في العلاقة السيئة بين اللاعب والمدرب حسام البدري.