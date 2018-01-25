الداخلية الباكستانية: الإرهاب يحصد أرواح 5244 شخصا في 5992 حادثا منذ 2013

ذكر وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال أن 5 آلاف و244 شخصا سقطوا ضحايا لإجمالي 5 آلاف و992 حادثا إرهابيا شهدتها باكستان منذ عام 2013.

وقالت صحيفة «ذا دون الباكستانية» إن إحسان إقبال قدم، أمام مجلس الشيوخ الباكستاني، اليوم الخميس، تقريرا يغطي الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها باكستان خلال السنوات الخمس الأخيرة، وراح ضحيتها ألف و942 فردا من قوات إنفاذ القانون و3 آلاف و302 مدنيا.

وأضاف التقرير أن إجمالي 14 ألفا و204 أشخاص أصيبوا في هذه الحوادث بينهم 3 آلاف و664 فردا من قوات إنفاذ القانون و10 آلاف و545 مدنيا.