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ترامب يبدي استعداده للتعاون مع المحقق الخاص في تدخل روسيا بالانتخابات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 25 يناير 2018 - 3:02 ص | آخر تحديث : الخميس 25 يناير 2018 - 3:02 ص
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للتعاون في تحقيق بشأن تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه مستعد للتحدث مع المحقق الخاص روبرت مولر "في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، لكنه أشار إلى أنه سيستشير محاميه أولا. وقال: "أود أن أفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

واتهمت روسيا عدة مرات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. ويحقق المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، حاليا فيما إذا كان هناك أي تنسيق بين حملة ترامب الرئاسية والحكومة الروسية في إطار التدخل في الانتخابات.

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