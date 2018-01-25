مدافع تشيلسي: باركلي اضافة قوية للبلوز

أشاد سيزار أزبيليكويتا مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي بزميله الجديد روس باركلي المنضم إلى صفوف "البلوز" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد مشاركته للمرة الأولى أمام نادي آرسنال في كأس الرابطة أمس /الأربعاء/.



وقال اللاعب الإسباني - في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم /الخميس/ - إن "روس يتعامل بشكل رائع منذ قدومه إلى الفريق ويحاول بالفعل العمل بقوة من أجل التكيف مع اللاعبين".



وأضاف أزبيليكويتا قائلا "نعلم بأنه عائد من إصابة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة، لكن الأمر لم يستغرق منه الكثير حتى يدخل في أجواء تشيلسي، لذلك فهو يسير في الطريق الصحيح.. وأنا متأكد من أنه سيكون مهما للغاية بالنسبة للفريق".



وشارك باركلي (24 عاما)، الذي بلغت قيمة صفقة شرائه 15 مليون جنيه إسترليني، في مباراته الأولى مع النادي اللندني أمس أمام فريق "المدفعجية"، حيث نزل كبديل في الدقيقة 30 من عمر اللقاء والتي خسرها "البلوز" بنتيجة (1-2) ليودعوا كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" من الدور نصف النهائي.