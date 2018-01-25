أوبرا وينفري تعلن قرارها النهائي بخصوص الترشح لانتخابات الرئاسة

أعلنت مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري موقفها النهائي من الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة 2020.

وأكدت وينفري أنها لن تترشح للانتخابات، قائلة:" ليس أمرا يثير اهتمامي .. ولا يوجد لدي الحمض النووي الخاص بها" بحسب موقع إندبندنت البريطاني، مستطردة" كنت دائمة على ثقة تامة بخطواتي ومايمكنني القيام به، وهذا الأمر ليس منها".

جدير بالذكر أن نغمة ترشح وينفري للرئاسة ظهرت وانتشرت عقب خطابها الحماسي الذي ألقته بعد حصولها على جائزة شرفية بحفل توزيع جوائر الجولدن جلوب في بداية هذا العام، وربط محبي الإعلامية الشهيرة بعض تفاصيل الخطاب بوجود نية لديها للترشح.