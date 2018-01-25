مدرب الزمالك يهدد الكبار بسلاح الناشئين

قرر إيهاب جلال المدير الفني للزمالك تصعيد 4 ناشئين جدد إلى صفوف الفريق الأول، تمهيدا للدفع بهم أو الاعتماد عليهم إذا أظهروا مستوى جيد في التدريبات.

وكان الزمالك قد خسر 1-0 من المصري البورسعيدي في لقاء الأسبوع الـ 20 من الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق ثاني انتصاراته مع المدير الفني الحالي للفريق، بعدما خسر من الأهلي وتعادل مع الإنتاج الحربي، وحقق فوزا وحيدا على الداخلية.

وجاء قرار إيهاب جلال بتصعيد الرباعي حسام أشرف وأحمد عيد وحسين فيصل وسيف فاروق جعفر لحل أزمات الهجوم والوسط والوسط الدفاعي والجبهة اليمنى التي يعاني منها الزمالك في الفترة الأخيرة.

ويدرس المدير الفني الدفع ببعض العناصر الشابة تباعا، في ظل عدم قناعته بمستوى بعض العناصر الأساسية للفريق الفترة الأخيرة، وعدم التزام بعضهم بالتعليمات داخل المستطيل الأخضر.