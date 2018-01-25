«نقل الإسكندرية» توقع عقد توريد 15 أتوبيسا يعمل بالكهرباء

- عليوة: 35 مليار جنيه خسائر الدولة نتيجة الازدحام المروري



حضر محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، توقيع عقد بين الهيئة العامة لنقل الركاب والشركة الصينية BYD لتوريد 15 أتوبيسا يعمل بالكهرباء، وذلك في إطار تطوير خدمة النقل العام بالمحافظة وتدعيم أسطول النقل بأحدث وسائل النقل الحضري والصديقة للبيئة.



وقال سلطان، إن الأتوبيس الكهربائي يعتبر طفرة بجميع المقاييس ومعظم دول العالم تتجه حاليًا نحو هذا النوع من وسائل النقل الصديقة للبيئة والموفرة في الطاقة.



وأشار إلى أن مشروع المونوريل من المشروعات الهامة والكبيرة لكنه يواجهة العديد من التحديات التي يجب دراستها وإيجاد الحلول لها، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تستفيد منها الأجيال القادمة.



ومن جانبه، قال خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب، إن الدولة تدعم المواد البترولية بحوالى 70%، وتدعم الكهرباء بحوالي 5% ونقل الركاب بحوالي 1% من إجمالي دعم الدولة، ودعم السولار فقط يمثل 48% من دعم المواد البترولية، حيث يبلغ تكلفة 1كم بالأتوبيس الذي يعمل بالسولار (6.36 جنيه) بينما يبلغ بالأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء (36 قرش).



ولفت عليوة إلى أن آخر أبحاث أكاديمية البحث العلمي تؤكد أن خسائر الدولة نتيجة الازدحام المروري والوقود المهدر في الإشارات تبلغ 23 مليار جنيه، و11 مليار جنيه من عدم صلاحية الطرق بإجمالي ٣٥ مليار جنيه، وبذلك يكون للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية السبق والريادة فهي أول مستخدم للأتوبيس الكهربائي لمصر والشرق الأوسط، كما كان لها السبق في إنشاء خطوط الترام على مستوى قارة إفريقيا عام 1826.



كما أوضح بأنه سيتم تجربة عينة من الأتوبيسات لمدة 3 أشهر وبمجرد نجاح التجربة سيتم تعميم التجربة وتحويل الأتوبيسات من العمل بالكهرباء عوضا عن السولار في الإسكندرية.