ترامب يدعو أردوغان لتجنب إثارة أي نزاع بين القوات الأمريكية والتركية في سوريا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء، إلى "تجنب أي إجراءات من شأنها إثارة نزاع بين القوات التركية والأمريكية" في سوريا، على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة في مدينة عفرين السورية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان إن ترامب شدد في البيان على "الهدف المشترك" بين البلدين فيما يتعلق بهزيمة تنظيم داعش.



وأضافت أن ترامب "أعرب عن مخاوفه من أن تصاعد العنف في مدينة عفرين يهدد بتقويض أهدافنا المشتركة في سوريا".



على الجانب الآخر، ذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء أن أردوغان شدد خلال الاتصال على "ضرورة وقف واشنطن لدعمها لقوات سورية الديمقراطية"، التي تصنفها السلطات التركية جماعة إرهابية.



وبحسب الوكالة، أكد أردوغان خلال الاتصال أن "تركيا بدأت عملية (غصن الزيتون) انطلاقا من حقها في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي حول مكافحة الإرهاب".



وأضاف أن "تركيا تهدف إلى تطهير عفرين من العناصر الإرهابية من أجل أمنها القومي"، مشددا على "ضرورة التعاون الثنائي بين أنقرة وواشنطن في مكافحة الإرهاب".



وفي وقت سابق أمس الأربعاء، تعهد أردوغان بأن ينفذ الجيش التركي المزيد من العمليات داخل سوريا "لتطهير المنطقة من الإرهابيين" وذلك في ظل العملية المستمرة ضد المسلحين الأكراد في شمال غرب البلاد.



وقال أردوغان إن الخطة تشمل تمديد المهمة إلى مدينة منبج، التي استعادت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة السيطرة عليها بعدما كان يسيطر عليها تنظيم داعش.



وأضاف: "ابتداء من منبج، سوف ندمر هذه اللعبة على حدودنا ونطهر بالكامل منطقتنا من هذا الشر" متعهدا بـ"القضاء على الإرهابيين".



وأشار أردوغان إلى أنه تم تحييد 268 "إرهابيا" في عفرين.



وقتل مدني تركي وسوري في بلدة كيليس الحدودية التركية مساء الأربعاء جراء سقوط قذيفة أطلقت من سورية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.



وكانت عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين الواقعة في الريف الشمالي الغربي لحلب، التي يسيطر عليها الأكراد على الحدود التركية، قد بدأت السبت الماضي.