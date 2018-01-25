الصربي نيفن سوبوتيتش ينضم إلى سانت إتيان

أعلن فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، رحيل مدافعه الصربي نيفن سوبوتيتش إلى فريق سانت إتيان الفرنسي.

شارك سوبوتيتش صاحب 29 عامًا في تتويج دورتموند بلقب الدوري الألماني «بوندسليجا» عام 2011، كما كان أحد أفراد الفريق الذي توج بالثنائية المحلية الدوري والكأس في العام التالي.

يعانى سوبوتيتش من عدة إصابات متلاحقة، مما تسبب في ابتعاده عن القائمة الأساسية لدورتموند، حيث قضى النصف الثاني من الموسم الماضي بعيدا عن الملاعب، خلال فترة إعارته لفريق كولون الألماني.

يذكر أن سوبوتيتش انضم لدورتموند عام 2008، قادما من مواطنه ماينز، علما بأن عقده مع سانت إتيان يمتد حتى عام 2020.

من جانبها، ذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أن إدارة دورتموند لم تحصل على أي مقابل نظير التخلي عن خدمات اللاعب الصربي، الذي كان مقررا أن ينتهي تعاقده مع الفريق في الصيف المقبل.