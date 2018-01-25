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ألمانيا تجمد إذن تصدير أسلحة للجيش التركي

برلين - أ ش أ
نشر فى : الخميس 25 يناير 2018 - 6:47 م | آخر تحديث : الخميس 25 يناير 2018 - 6:47 م

أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، أن بلاده جمدت إذن تصدير أسلحة كان مقررا لصالح الجيش التركي.

ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز»، اليوم الخميس، وكان وزير الخارجية الألماني قد طلب في وقت سابق اليوم من أمين عام حلف الأطلنطي «الناتو» ينس ستولتنبيرج عقد جلسة في الحلف لمناقشة الوضع في شمال سوريا، لافتا إلى أن الحكومة الألمانية لا تزال قلقة بسبب النزاع العسكري في شمال سوريا.

وأوضح جابرييل أن بلاده تبذل بالتعاون مع فرنسا جهودا لتخفيف حدة التوتر هناك وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية السكان المدنيين.


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