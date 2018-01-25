شكري يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية

غادر وزير الخارجية سامح شكري، مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ30 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري.



كانت قد بدأت الاجتماعات بالدورة العادية الـ35 للجنة المندوبين الدائمين يومي 22 و23 الجاري، ثم الدورة العادية 32 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 25 و26 الجاري، على أن يليها الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 28 و29 يناير الجاري.



يذكر أن قمة الاتحاد الأفريقي تنعقد هذا العام تحت عنوان "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، باعتباره شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2018.



وتشمل قمة الاتحاد الإفريقي هذا العام، اجتماعات عديدة أهمها اجتماع مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية الذي سيتم تخصيصه لمناقشة حالة السلم والأمن في القارة وعدد من المبادرات المطروحة في هذا الشأن، كما ستتناول القمة تقرير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وتقريرًا حول جهود الاتحاد الأفريقي لدعم السلم والاستقرار في ليبيا، وتقرير منسق الطاقة المتجددة في إفريقيا، بالإضافة إلى تقرير الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتعزيز القدرات في عمليات حفظ السلام.



وسيتناول المجلس التنفيذي تقرير اللجنة الوزارية لتقدير الأنصبة والمساهمات حول جدول الأنصبة ونظام العقوبات المنقح، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة المتابعة الوزارية حول تنفيذ أجندة التنمية 2063.



ويرأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر خلال اجتماعات المجلس التنفيذي، حيث من المقرر مناقشة التقرير السنوي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وتقرير لجنة العشرة لوزراء المالية الأفارقة F10 والذي سيتناول سبل تنفيذ مقرر قمة كيجالي بشأن تمويل الاتحاد الإفريقي.



ويشارك وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية للترشيحات الإفريقية في المنظومة الدولية لبحث الترشيحات المقدمة من الدول الإفريقية للحصول على مناصب في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى انتخاب 10 أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن بالاتحاد.



ويجري وزير الخارجية، مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.



كما سيشارك الوزير شكري في عدد من الفعاليات الجانبية على المستوى الوزاري، أهمها اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالتجارة، واجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا.