الهند تمنع عرض فيلم «بادمافات» المثير للجدل عقب احتجاجات غاضبة

قالت جمعية تمثل 75% من مالكي دور العرض السينمائي في الهند، الأربعاء، إن أعضائها لن يعرضوا فيلم «بادمافات» المثير للجدل، في أعقاب احتجاجات عنيفة ضده أدت إلى تدمير سيارات وإغلاق طرق في شمالي البلاد.

وأفادت الجمعية بأن الفيلم لن يعرض في ولايات راجستان وجوجارات وماديا براديش وجوا، بحسب قناة «إن دي تي في».

وذكر رئيس الجمعية ديباك أشر في تصريح لوكالة «برس تراست أوف إنديا»: "لقد أبلغتنا الإدارة المحلية بأن الوضع القانوني والنظامي لا يسمح بعرض الفيلم".

وكانت جموع غاضبة في شمال الهند قد دمرت سيارات وأغلقت طرقا أمس الأربعاء، احتجاجا على عرض الفيلم، بينما قالت جماعات هندوسية إنها ستكثف احتجاجاتها.

وتدور قصة الفيلم حول ملكة هندوسية من راجستان تعود للقرن الرابع عشر وحاكم مسلم، يقوم بمهاجمة مملكتها للفوز بها.

ويقال إن بادمافاتي قامت بإلقاء نفسها في النار مع المئات من السيدات بدلا من أن يقوم الحاكم المسلم بأسرهن.

وتقود جماعة راجبوت كارني سينا الاحتجاجات ضد الفيلم، حيث تقول إنه يحرف التاريخ من خلال إظهار وجود علاقة حب بين الملكة التي تنتمى لمجتمعهم والحاكم المسلم، وهو ما نفاه القائمون على الفيلم.

وقالت الشرطة إن مجموعة من المتظاهرين أضرموا النار في درجات بخارية، وخربوا محالا خارج مركز تجاري في أحمد آباد في ولاية جوجارات مساء الثلاثاء.

وتقوم ببطولة الفيلم ديبيكا بادوكون ورانفير سينج وشاهد كابور ووهو من إخراج سانجاي ليلا بهنسالي.